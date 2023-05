"Il existe des personnes démunies face à un problème juridique", pour un meilleur accès au droit avec le CDAD à Rodez

"Il existe encore des personnes démunies face à un problème juridique." Pour permettre un meilleur accès au droit, le conseil départemental de l’accès au droit de l’Aveyron (CDAD) et des associations se sont réunis dans le but de présenter leurs actions.

À l’occasion de la journée de l’accès au droit, mercredi, au tribunal judiciaire, le conseil départemental de l’accès au droit de l’Aveyron (CDAD) a souhaité réunir les signataires de la charte nationale de l’accès au droit, mais également des associations œuvrant pour des causes identiques.

Leur objectif est d’entreprendre des actions pour les personnes démunies afin que chacun connaisse ses droits et ses obligations, comment être informé puisque " nul n’est censé ignorer la loi ".

"En Aveyron, le CDAD finance des consultations gratuites pour tous, avec un avocat, un notaire ou bien un huissier afin que chacun puisse parler de ce qui le préoccupe au niveau de la justice. On va souvent retrouver des questions sur le droit de la famille, le droit des victimes, le droit au logement, de l’immobilier, de la consommation… On essaye également de se focaliser sur la jeunesse qui doit prendre en compte ses droits. Pour cela, nous avons signé une convention avec la Maison des adolescents. Enfin, on fait un petit point juridique aux détenus. Toutes ces actions permettent un meilleur bagage territorial au niveau du droit", explique Robin Planes, président du tribunal judiciaire et du CDAD de l’Aveyron.

Des associations telles que le Secours catholique, Les Restaurants du cœur et La Pantarelle sont des partenaires de la CDAD. Elles proposent des missions pour faciliter l’insertion des personnes précaires dans la société et donc faciliter leur accès au droit. Par exemple, le Secours catholique organise des cours de français pour briser l’absence de maîtrise de la langue, accompagne les migrants dans la recherche d’un logement, lutte contre l’isolement géographique avec des projets de mobilité. La Pantarelle fait du travail de rue qui permet de créer un lien social avec les personnes rencontrées et de pouvoir les orienter vers des droits, notamment le droit aux soins. Elle réalise également un accompagnement administratif et social. Les Restaurants du cœur agissent, quant à eux, par le biais de la distribution alimentaire.