L'Aveyron se souvient du sacrifice de Jean Moulin et commémore la journée nationale de la Résistance

Ce samedi 27 mai, sous le médaillon de Jean-Moulin et devant la préfecture à Rodez, se tenaient les commémorations dans le cadre de la journée nationale de la Résistance.

Alors que l'on célèbre un peu partout en France le 80e anniversaire de la disparition de Jean Moulin, la cérémonie de commémoration dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, qui se tenait ce samedi 27 mai devant la préfecture à Rodez, avait une résonance toute particulière.

Sous le médaillon de Jean Moulin, juste à côté de l'exposition accrochée sur les grilles de la préfecture, consacrée à celui qui fut préfet de l'Aveyron à partir du mois de janvier 1937 , à l'âge de trente-huit ans, des élèves de différents établissements du département, ceux des collèges des Quatre-Saisons d'Onet-le-Château ou de Saint-Viateur-Canaguet notamment, ont lu différents textes rendant hommage au sacrifice des résistants qui ont formé "L'Armée des ombres" pour combattre l'occupant.

" Les femmes et les hommes que nous honorons aujourd’hui ont pris tous les risques, bravé la plus barbare des répressions, accepté la mort, pour incarner les valeurs de la France quand elle avait un genou à terre et ainsi sauver l’honneur et l’avenir de notre Nation, a repris le préfet de l'Aveyron, Charles Giusti, en lisant le message de la secrétaire d'Etat auprès des Armées, Patrcia Miralles. Alors que certains avaient choisi les ténèbres de la collaboration avec l’occupant allemand, ils furent plusieurs centaines de milliers à entretenir la flamme de la Liberté. Ils furent plusieurs dizaines de milliers à mourir pour la France, sous la torture, au combat, fusillés, décapités, déportés."

80 ans du Conseil national de la Résistance