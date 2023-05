Spécial Foire de Rodez : la décoration, une vocation pour la Ruthénoise Marion Prévot

Après une carrière dans le tourisme, la jeune ruthénoise est retournée à ses premiers amours en devenant décoratrice d’intérieur. Cette passionnée sublime désormais de nombreux intérieurs, toujours en lien avec le client qu’elle peut accompagner de A à Z. Son entreprise, l’Atelier nuantiel, sera présente lors de la foire de Rodez. Rencontre.

Professionnels de l’immobilier, de l’aménagement intérieur, de l’extérieur, piscinistes, artisans locaux… La foire de Rodez fera la part belle à l’habitat, du 8 au 12 juin au haras. La passion des Français pour leur maison n’est plus à prouver. La période de la crise sanitaire n’a fait que l’accentuer. Et c’est lors de cette période, marquée par les divers confinements, que Marion Prévot a donné un nouveau tournant à sa vie. Cette Cantalienne, aux origines decazevilloises – elle y a fait son lycée –, et "Ruthénoise de cœur", comme elle le dit, a quitté son métier dans le tourisme pour ses premiers amours : la décoration. "Depuis toute petite, mes parents m’ont donné ce goût. C’est un héritage", sourit-elle. Tout en se remémorant ces heures passées à chiner, à rénover de vieux meubles mais également à créer divers objets décoratifs…

Ne pas faire de sa maison "une vitrine"

Désormais, c’est dans son appartement ruthénois, où elle s’est aménagée une pièce (avec goût, bien entendu !), que Marion Prévot imagine les décos de ses clients. Sous le nom de "l’Atelier nuantiel", son entreprise s’exposera au haras lors de la foire. Et la jeune femme de 33 ans ne manque pas d’idées pour satisfaire sa clientèle, comme par exemple avec son casque de réalité virtuelle plongeant le client directement dans son projet. Des projets "personnalisés" en façon du goût, du budget et bien d’autres. Car Marion Prévot n’aime pas vraiment le mot "tendance". "Si l’on devait tous avoir la même maison comme une vitrine, ce serait triste", ne cache-t-elle pas, tout en plongeant le nez dans son ordinateur pour se remémorer quelques-unes de ses réalisations. Elle en a réalisé certaines de A à Z. "Pour faire gagner du temps à tout le monde, je propose un accompagnement jusqu’au shopping ou encore la recherche d’artisans", explique celle qui tient particulièrement au "consommer local" et "écoresponsable".

Et de conclure : "Ce qui me passionne dans ce métier et le plus important à mes yeux, c’est cette relation très proche avec le client. Il m’ouvre ses portes, partage ses goûts et souvent, on garde un lien même après la réalisation du projet". Rendez-vous au haras, du 8 au 12 juin.