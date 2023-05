Triple homicide d'une femme et ses deux enfants : l'ex-compagnon de la mère retrouvé et interpellé

L'ancien compagnon de la femme tuée à Dreux, principal suspect dans cette effroyable enquête, a été interpellé dans les Yvelines ce samedi.

Jeudi 25 mai 2023, une femme et ses deux enfants (un nourrisson de 18 mois et un adolescent de 13 ans) ont été retrouvés morts dans un pavillon à Dreux (Eure-et-Loir). L'ancien compagnon de la victime, qui était le principal suspect dès le début de l'enquête, a été interpellé et placé en garde à vue ce samedi, informe Franceinfo.

C'est dans les Yvelines que l'homme a été retrouvé. Il a retiré de l'argent à un distributeur et s'est rendu dans un magasin de téléphonie, là où le gérant de la boutique a prévenu la police. Le suspect s'était déjà rendu dans le magasin deux jours auparavant et avait été repéré par les forces de l'ordre, ces derniers avaient demandé au gérant de les prévenir si le tueur présumé refaisait surface.

Le suspect a été placé en garde à vue à la police judiciaire d'Orléans.

Deux plaintes contre le conjoint au mois de mai

Toujours selon Franceinfo, le suspect a déjà été condamné pour des violences sur son ex-compagne et sur sa fille, il y a deux ans. Depuis sa sortie de prison, il avait l'interdiction d'approcher la mère de ses enfants.

Sauf que deux plaintes avaient été déposées au mois de mai contre le suspect. La famille soupçonnait l'homme d'avoir placé un traceur GPS sous une voiture, ce qui s'est révélé être vrai. L'appareil est entre les mains de la police. Dans sa deuxième plainte, en date du 24 mai, l'ex-compagne du suspect le suspectait de lui avoir dérobé des bijoux chez elle.