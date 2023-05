Luc-la-Primaube. Une glycine géante à l’abri des regards

La glycine est actuellement en pleine floraison. Rustique et vigoureuse, la glycine joue du blanc au violet sur tous les tons de bleu. Une glycine géante à l’abri des regards, d’une taille énorme s’est installée dans un grand pommier, chez un particulier, quartier de l’Horizon à La Primaube, pour atteindre une dizaine de mètres de haut. Une merveille ! En effet, au fil des ans, elle en a profité, pour prendre ses aises et envahir l’arbre. La glycine ou glycine Wisteria, est une plante grimpante caduque aux vigoureuses lianes portant au printemps de très nombreuses grappes au parfum envoûtant, presque entêtant. Les feuilles sont vertes et composées en folioles longues et ovales. Les fleurs peuvent être blanc pur ou bleu soutenu en passant par la couleur violine. Généralement, on la fait pousser sur le haut des murs, les clôtures ou les haies. Mais attention il faut la tailler ! Sa croissance est très rapide et si l’on n’y prend pas garde, elle peut devenir très vite envahissante.

Vous avez un projet de pergola ou de tonnelle ? La glycine est l’alpiniste qu’il vous faut. Aux côtés du jasmin et du chèvrefeuille, elle figure au top 3 des grimpantes les plus odorantes, se bouture et se marcotte à l’envi et avec des conditions ad hoc, elle vous gratifiera de pousses records (jusqu’à 2 m par an).

Ce dont elle a besoin ? En priorité du soleil. Optez pour une exposition sud à sud-ouest, de préférence abritée.