Villefranche-de-Rouergue : un bail de 25 ans pour exploiter le camping en privé

Prévue depuis plusieurs mois, l’exploitation du camping va se faire par la société spécialisée OnlyCamp. Lors du dernier conseil municipal, un bail sur 25 ans a été voté.

"Nous avons un grand potentiel à Villefranche-de-Rouergue et nous devons passer à la vitesse supérieure". Lors du conseil municipal du 14 novembre 2022, c’est avec ces mots que le maire Jean-Sébastien Orcibal avait lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation du camping municipal.

Un projet dans les tiroirs depuis longtemps et qui prend forme. Durant la saison 2022, l’exploitation du camping avait été confiée à un exploitant privé dans le cadre d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public. « Cette gestion externalisée a donné toute satisfaction et a permis de mettre en évidence le potentiel de ce camping », avait commenté la municipalité.

Un bail sur 25 ans

Quelques mois plus tard, une entreprise a été trouvée. La société OnlyCamp, va exploiter la structure pour les 25 prochaines années, au minimum. « C’est un expert dans le secteur avec un réseau international qui attire », souligne Jean-Sébastien Orcibal, en référence à une clientèle de touristes hollandais. Un bail emphytéotique a été voté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal, ce lundi. « Afin de garantir le maintien d’un niveau optimal des prestations pour les touristes, la ville souhaite faire évoluer son mode de gestion », expose la municipalité. « La qualité de son exploitation présente un enjeu fort et nécessite que soient développées la fréquentation et la notoriété du camping ».

De lourds investissements sont prévus, près de 258 000 euros dans un premier temps. Une partie de la structure doit être rénovée (accueil, sanitaires) et des travaux d’aménagement sont aussi prévus (aire de jeux, restauration). « Le camping doit être exploité en 3 étoiles, classe tourisme », stipule le bail.

« Il est important de gérer son patrimoine et de le mettre en location », appuie le maire. « Cette solution permet de limiter les frais d’investissement tout en dynamisant le territoire. C’est un choix de rigueur pour rénover ».

Le bail stipule aussi que si un accord est trouvé, le site peut être racheté à la commune, ce qui n’est pas le projet de la municipalité. La location du terrain rapportera 6 000 euros par an à la mairie. Une part fixe complétée par 1 % du chiffre d’affaires d’hébergement, dès lors que celui-ci dépasse les 150 000 euros. Une nouvelle aventure se lance pour ce camping municipal.