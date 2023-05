Aveyron : dans les pas des soldats azerbaïdjanais passés par Rodez durant la Seconde guerre mondiale

Le président du comité de Rodez du Souvenir français a recueilli plusieurs documents permettant de retracer le parcours de l’un de ces soldats de l’Est.

Vincent Besombes, président du comité de Rodez du Souvenir français, a remonté la trace de ces soldats originaires d’Azerbaïdjan, servant sous l’uniforme de l’armée allemande durant la Seconde guerre mondiale, et qui sont passés par Rodez.

Au sein du carré militaire du cimetière, celui réservé à la Résistance, un mausolée rend hommage à la mémoire des combattants azerbaïdjanais morts pour la France. Une illustration de l’histoire tourmentée et contrastée de ces soldats enrôlés dans la Wehrmacht.

Certains ont choisi de rester fidèles jusqu’au bout à leur engagement, comme Fritz Frick. D’autres ont préféré prendre le maquis. "Il arrive fréquemment que des gens me contactent pour me demander de l’aide pour effectuer des recherches sur un membre de leur famille qui a participé à la Première ou Seconde guerre mondiale ou était entré en Résistance, raconte Vincent Besombes. Un jour, j’ai reçu un mail de Lars Frick qui cherchait des informations sur son grand-père. Et l’histoire de son aïeul touche de près l’Aveyron et Rodez en particulier."

Résistance

Fritz Frick est arrivé à Rodez à la fin de l’année 1943. Entre la fin de l’année 1943 et le mois d’août, on estime que sur les 1 500 hommes de la garnison allemande de Rodez, trois-quarts sont originaires d’Azerbaïdjan. Alors que les troupes alliées ont débarqué sur les plages de Provence, les maquisards multiplient les opérations et intriguent auprès de ces soldats pour qu’ils rejoignent la Résistance. Le complot est éventé. Fritz Frick va servir de traducteur pour le tribunal militaire qui est constitué à la caserne Burloup, le 17 août 1944. Les Azerbaïdjanais sont tous condamnés à mort. Dix-neuf sont conduits au cimetière de Rodez pour y être fusillés ; quatorze vont réussir à se sauver et cinq seront exécutés.

Ce 17 août, dernière journée d’occupation allemande à Rodez, 30 personnes seront fusillés à Sainte-Radegonde. Fritz Frick sera tué le 27 août 1944 en Ardèche. Et plusieurs décennies après, l’histoire de ce soldat parmi tant d’autres permet d’éclairer la sombre histoire de ce passé par si lointain.

