Aveyron : Notre-Dame de Foncourrieu va retrouver un clocher tout neuf à Marcillac-Vallon

La mairie de Marcillac, l’association des Amis de Foncourrieu et la Fondation du patrimoine mutualisent leurs moyens et ne comptent pas leurs efforts pour la restauration de l’édifice et l’organisation d’événements contribuant, en partie, à son financement.



Construite à proximité d’une source, la chapelle de Notre-Dame de Foncourrieu prend le toponyme du lieu « font corriu » de l’occitan signifiant « eau vive », traduit plus tard en français en Foncourrieu. La source est toujours présente en bordure de route et alimente à nouveau le bassin aux pieds de la statue de Jeanne d’Arc dans le parc face à l’entrée de la chapelle. Réputée pour lutter contre l’infécondité, la source était régulièrement fréquentée par les jeunes femmes désireuses de devenir mères. Aussi, elle alimente au fil des siècles les légendes, dont celle bien connue de la « belle dame » sauvant l’une de ces jeunes femmes de la morsure certaine d’un serpent. C’est en 1388 que fut consacrée la première chapelle (chœur de la chapelle actuelle) vouée à Notre Dame, respectant aussi le vœu de Louis XIII de mettre son royaume sous la protection de la Vierge Marie. Il s’est ensuivi un essor considérable de la fréquentation.

Notre-Dame de Foncourrieu vénérée des vignerons

L’édifice se transforme en prieuré au milieu du XVIIe siècle. Le logis du prieur et des servants est ajouté ; à la fin de ce siècle et au début du suivant, l’abondance des dons permit de réaliser l’ornementation des murs et des plafonds de la nef qui illustrent en 180 caissons les litanies de la Vierge. L’ensemble ornemental est complété au début du XXe siècle par un programme de vitraux et un ensemble de peintures de la voûte du chœur composé de quatre panneaux inspirés de façon savante des écrits de Saint-Bernard.



La chapelle abrite une statue de la Vierge de l’Annonciation, version gothique de la statue romane de Conques. La Vierge est représentée, une main sur le cœur, l’autre levée vers le ciel en signe d’acceptation d’être mère du fils de Dieu. Priée pour cela depuis des temps immémoriaux pour la santé des enfants, les vignerons du vallon cherchent auprès d’elle la protection de leurs vignes et des bourgeons qu’elles portent. Ce rituel se déroule chaque année le lundi de Pentecôte à l’occasion de la Saint-Bourrou (bourgeon en occitan)

Première tranche : mise à l’abri de toute l’iconographie !

Les Amis de Foncourrieu, ayant montré leur attachement en s’attelant à la restauration puis à l’entretien des extérieurs du site, ont su convaincre, en 2017, la mairie et les Bâtiments de France de procéder à la restauration de la toiture de la chapelle de façon à en préserver non seulement l’aspect mais également l’ensemble des œuvres exposées à l’intérieur. La mairie confia à la Fondation du patrimoine une première campagne d’appel à dons fort fructueuse. Cette première tranche terminée et désormais bien visible, il faut maintenant sauvegarder le reste de l’édifice. C’est l’objet d’une nouvelle tranche.

Deuxième tranche : le clocher sera restauré

En ce début de printemps, l’association des Amis de Foncourrieu se réjouit de l’engagement de la mairie de continuer les travaux de restauration de la chapelle. Ainsi, depuis quelques jours, le clocher est le centre de toutes les attentions et se voit entouré d’un spectaculaire échafaudage qui va en permettre une restauration complète et conforter ainsi la solidité et l’esthétique du monument.

Ce clocheton va retrouver sa silhouette primitive avec en plus la reprise des abat-sons et de ses volets de protection. Le coq, qui domine la girouette, devrait retrouver sa tête et sa superbe, surmonté également d’un paratonnerre. Ainsi armée, Notre-Dame de Foncourrieu pourra perpétuer sa mission de protection de Marcillac des foudres du ciel.

Dans la continuité et d’ici la fin de l’année, la toiture du prieuré, jouxtant la chapelle, sera à son tour rénovée. L’ensemble des bâtisses, dont la restauration sera terminée, en employant des matériaux issus de gisements aveyronnais, retrouvera toute sa splendeur et son efficacité protectrice, et mettra les joyaux qu’elles recèlent à l’abri des intempéries pour de nombreuses années.

D’après les notes de J.Retournard et les notes historiques de J.Olivier

Les Amis de Notre-Dame de Foncourrieu partagent leur passion Créée en début 2014, et forte de plus de deux cents membres, l’association des Amis de Foncourrieu est très fière de pouvoir participer pour un tiers environ au financement des travaux de restauration de la chapelle et de son parc.

Les bénévoles s’emploient sans relâche à l’animation des lieux et, d’événement en événement, étoffent leur collecte entièrement dédiée à la sauvegarde du patrimoine cher à leurs cœurs. Ainsi cette année ils proposent différentes dates, notamment durant l’été.

Lundi 29 mai, après le défilé des vignerons, la messe sera célébrée dans le parc de la chapelle.

Lundi 10 juillet, concert de harpe en soirée du virtuose Alexandre Bodachev.

Lundi 24 juillet en soirée un concert du Big Band de Fred Bonnet sera donné avec le soutien de l’association des Amis des orgues du Vallon,

Lundi 14 août, concert de violon, violoncelle et accordéon en partenariat avec l’association Musique en joie.

Dimanche 27 août, l’ensemble cabrette et accordéon des burons de Pailherols, dans le Cantal, animera le matin la messe dominicale et, l’après-midi, la célèbre dégustation de Soleils de Marcillac à Foncourrieu.

Pour plus de précisions, consulter le site ou mieux encore : panneau pocket de la mairie de Marcillac-Vallon.

Bien entendu et comme toute association, les Amis de Foncourrieu comptent en ressource les adhésions et les dons de leurs nombreux adhérents auxquels ils seront heureux de vous coopter. Enfin, l’association continue la vente au profit de la restauration du liadou.

L’outil des vignerons du Vallon, dont le manche « patrimonial », est réalisé avec les bois des tuyaux de l’orgue de Saint-Martial de Marcillac et désormais confectionné sur place par l’entreprise de Nicolas Julvé. Les amis vous attendent et vous feront visiter la chapelle ouverte tous les dimanches, jusqu’à fin août, de 14 h 30 à 18 heures.

J.Retournard

Il est toujours possible de s’associer aux efforts de la commune et de l’association en adressant un don à la Fondation du patrimoine Occitanie Pyrénées, 135 allée de Bienne, 31000 Toulouse (en précisant bien « don pour ND de Foncourrieu à Marcillac-Vallon »). Ou directement en ligne sur le site de la Fondation.