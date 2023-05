Réquista. Bientôt le gala de danse

L’association Familiale du Réquistanais a tenu très récemment son assemblée générale annuelle à la maison pour tous en présence du maire de Réquista M. Michel Causse et de son adjoint M. Élian Bouzat.

Cette première année post-Covid, un satisfecit général est décerné à l’activité sportive et culturelle de l’association. Plus de 110 élèves ont suivi les cours de danse jazz et de danses latines. Le point d’orgue a été la tenue en juin 2022 du gala, rendez-vous annuel prisé des Réquistanais. Sur le plan financier l’année est positive. Les cotisations annuelles, complétées des aides des collectivités et des recettes des évènements organisés confortent la trésorerie et par là même sa pérennité.

L’association remercie la mairie de Réquista et la CCR pour leur soutien logistique et financier.

Notez d’ores et déjà les dates du gala annuel, le vendredi 16 et samedi 17 juin à 21 heures.

Vous êtes attendus nombreux.