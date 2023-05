Cannes : discours engagé de la Palme d'Or Justine Triet, la ministre de la Culture "estomaquée"

Le 76e festival de Cannes a donné le nom du nouveau détenteur de la Palme d'Or : c'est la réalisatrice française Justine Triet qui l'a obtenue, pour "Anatomie d'une chute". Un sacre qui n'est pas passé inaperçu, samedi 27 mai 2023.

La réalisatrice française Justine Triet a obtenu samedi la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film "Anatomie d'une chute", portrait d'une veuve accusée du meurtre de son mari, ce samedi 27 mai 2023.

"Contestation niée et réprimée de façon choquante"

À l'occasion de sa prise de parole, la réalisatrice est revenue sur une année dans laquelle "le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines", a-t-elle déclaré.

"Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société et le cinéma n'y échappe pas", dénonce Justine Triet. "La marchandisation de la culture, que le gouvernement défend, est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous", a poursuivi la réalisatrice, applaudie.

Le discours engagé de Justine Triet, réalisatrice de "Anatomie d'une chute", au moment de recevoir la Palme d'Or de ce 76ème @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/yEQXaCIlrX — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 27, 2023

La ministre "estomaquée"

Il y a tout juste un mois, le 24 avril, Rima Abdul Malak avait été interpellée par deux actrices, à l'occasion de la Nuit des Molières. Micro en main, elle s'était levée pour leur répondre. Ce samedi soir, c'est via Twitter que la ministre de la Culture a répondu.

"Heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France", a-t-elle d'abord salué, avant de se dire "estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas".

Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10ème pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas. — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) May 27, 2023

Après Jane Campion et Julia Ducournau

Au rayon palmarès, Justine Tiret est seulement la troisième femme à décrocher la plus prestigieuse récompense du festival cannois en 76 éditions, après Jane Campion en 1993 ("La leçon de piano") et une autre Française, Julia Ducournau, en 2021 ("Titane").