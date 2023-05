Prades-Salars. Cinéma et visite de la caserne des pompiers au menu des petits écoliers

Dans le cadre du dispositif école et cinéma, les écoliers sont allés récemment au cinéma de Salles-Curan pour visionner "Panda petit panda" de Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Cette œuvre est composée de 2 moyens métrages : "Les Aventures de Petit Panda" d’une part et "Panda Kopanda, le cirque sous la pluie" d’autre part.

En raison de la météo pluvieuse, les écoliers se sont ensuite mis à l’abri à la mairie de Salles-Curan qui leur a gentiment prêté une salle pour pique-niquer au sec. Puis, ils ont partagé un moment sous le préau avec les élèves de l’école Eugène-Viala.

En début d’après-midi, les écoliers ont visité la caserne avec leurs camarades de l’école de Curan.

Le groupe a été formé au niveau d’urgences et a appris à mettre une personne en "PLS" (position latérale de sécurité), lorsqu’elle fait un malaise. Les écoliers ont découvert les différents véhicules et leurs équipements. Un groupe a simulé un incendie dans les locaux et a déployé le tuyau et la lance à incendie. Un autre a simulé une blessure, et un élève a été placé précautionneusement sur une civière. Les enfants ont pu voir où arrivaient les appels et comment s’organisait une intervention. Les élèves ont aussi fait la connaissance d’un pompier un peu particulier, celui-ci à 4 pattes et deux oreilles pointues. Il aide son maître à retrouver les personnes disparues. Les enfants ont également eu la chance de monter dans le camion-citerne feux de forêt.

Cette visite s’est clôturée par un goûter offert par les pompiers de Salles-Curan. L’ensemble de l’école les remercie pour leur gentillesse et leur accueil.