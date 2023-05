Climat, résilience et crises diverses : le VIe arrondissement de Paris consulte ses habitants

La mairie d'arrondissement planche sur sa stratégie de résilience par le biais de comités d'initiative et de consultation, mettant l'accent sur la solidarité de proximité.

Dernièrement s'est déroulé le Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement (CICA.) consacré à la refonte de la stratégie de résilience de Paris. La réunion a eu lieu en présence de Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris chargée de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2030 et de la résilience.

Environ cinquante participants ont assisté à cette réunion publique ainsi qu'à l'atelier "solidarités de proximité" qui a suivi, thème choisi par Jean-Pierre Lecoq, maire du VIe, conseiller régional d'Île-de-France. En effet, si l'arrondissement s’appuie sur une vie associative encore forte, il a semblé pertinent de réactiver cet engagement participatif des habitants après la crise sanitaire qui a bouleversé nos habitudes.

De nombreux thèmes ont été abordés tels que les inondations, les canicules, les pandémies, la raréfaction des ressources et les tensions géopolitiques. L'objectif de la stratégie de résilience de Paris est de pouvoir anticiper et ainsi se préparer aux crises qui peuvent survenir et à laquelle la mairie du VIe souhaite contribuer en s'appuyant sur la réalité de l'arrondissement, en identifiant les actions existantes et en soutenant les initiatives nouvelles.