Contrôles, sanctions : les annonces d'Elisabeth Borne autour de la conduite sous stupéfiants

Ce dimanche 28 mai 2023, la Première ministre a été interrogée sur la lutte contre la conduite sous stupéfiants. Élisabeth Borne a notamment évoqué les contrôles et les sanctions.

Invitée sur le plateau de Radio J, ce dimanche 28 mai 2023, Elisabeth Borne a été interrogée sur la question de la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

"J'entends que ça puisse choquer"

La Première ministre l'a déclaré : "il y a un enjeu de terminologie. La notion d'homicide involontaire quand on voit quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants et qui peut causer des blessés et des victimes, j'entends que ça puisse choquer", a enchaîné Elisabeth Borne, qui dit "entendre les associations qui nous le disent". Elle a expliqué que le sujet était déjà sur la table : "le garde des sceaux et le ministre de l'Intérieur sont en train de regarder cet aspect qui est symbolique, mais important".

Elisabeth Borne, Première Ministre, invitée exceptionnelle de Frédéric Haziza https://t.co/rUzCsWpMiS — RADIO J (@RadioJFrance) May 28, 2023

Cap sur juillet

Lorsqu'un éventuel calendrier lui a été demandé, la cheffe du gouvernement s'est projetée vers l'été. "Je réunirai un comité interministériel de la sécurité routière au mois de juillet, et on aura à revenir sur des sanctions qui doivent, sans doute, être renforcées", a-t-elle répondu.

Et ce, "pour ceux qui conduisent sous l'emprise des stupéfiants et des taux d'alcoolémie très importants. Ce sont des choses qui sont en train d'être regardées par le ministre de l'Intérieur et le garde des sceaux".

"C'est aussi une question de responsabilité de chacun"

Questionnée sur l'éventualité de voir apparaître des mentions "boire tue", à l'instar du "fumer tue" présent sur les paquets de cigarettes, Elisabeth Borne a aussi apporté une réponse. "Je crois que vous êtes en train de réinviter la loi Evin qui demande déjà d'avoir des avertissements comme 'l'abus d'alcool est dangereux'. C'est aussi une question de responsabilité de chacun. Tout ce qui peut altérer le comportement, les réflexes, c'est évidemment à proscrire avant de prendre le volant".

800 000 contrôles en 2022

La Première ministre, qui parle de "contrôles que l'on a renforcés", pointe tout de même du doigt "une conduite sous l'emprise de stupéfiants qui se développe beaucoup, et on doit marquer un coup d'arrêt". Au rayon chiffres, la locataire de Matignon évoque "800 000 contrôles en 2022. On veut passer à 1 million et être très présent pour dissuader ce genre de comportement et sans doute renforcer les sanctions".