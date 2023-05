Trémouilles. Des choristes du village en concert pour le Secours catholique

Un piano, une guitare et un harmonica ont accompagné le beau concert donné dernièrement pour l’association du Secours catholique en l’église de La Primaube. Trois chorales se sont produites : la Maison de retraite St-Anne, Haut Ségala de Baraqueville et Comps’se le Chante. Cette dernière composée de choristes venus du village mais aussi de communes alentour, dirigée par Marylise au pupitre et accompagnée parfois par Régis à la guitare a produit une prestation haute en couleurs de par leur voyage autour du monde en chansons. Entrés sur scène encapuchonnés en interprétant "Améno", ils ont poursuivi leur récital en emmenant le public en Afrique du Sud avec "Shosholoza", en Irlande avec "The fields of Aheny"…. Enthousiastes, heureux de partager leur bonheur avec encore "Zold az erdo", "The show must go one", "Ide where where"… Comme tous les autres interprètes, avec leur cœur et leur voix ils sont venus aussi offrir une aubaine pour les responsables bénévoles de l’association qui souhaitaient mettre en avant leurs actions humanitaires d’entraide.