Football : champion, places européennes, maintien, la Ligue 1 a livré une partie de son verdict, ce samedi

A l'occasion du multiplex de la 37e journée de Ligue 1, samedi 27 mai 2023, le championnat de France a livré une partie de son verdict.

37 des 38 journées de Ligue 1 sont désormais disputées. Si les 20 places ne sont pas encore définitivement figées, il y a tout de même des enseignements à tirer de cette avant-dernière journée, jouée samedi 27 mai 2023.

Paris officiellement champion

Grâce à son match nul sur la pelouse de Strabourg (1-1), le Paris Saint-Germain s'est adjugé une 11e couronne nationale. Mis sur orbite par Lionel Messi, le tenant du titre a vu un ancien de sa maison égaliser pour les Alsaciens : Kévin Gameiro a fait chavirer la Meinau à 10 minutes de la fin. Avec 85 points, le PSG ne peut plus être rattrapé et devient le club au plus grand nombre de titres de champion de France.

Le podium ne bougera plus

Il aurait fallu un sacré concours de circonstances pour que les deux derniers occupants du podium s'échangent leur place. Deuxième avec 5 points d'avance sur l'OM, Lens n'a pas tremblé au moment d'assurer son statut de dauphin. En disposant d'Ajaccio 3-0, dans un stade Bollaert en fusion, les Sang et Or ont validé leur retour en Ligue des Champions, la saison prochaine.

Derrière, l'OM a loupé sa dernière à domicile. Malgré un Vélodrome bouillant et un tifo exceptionnel pour célébrer les 30 ans de la victoire en Coupe d'Europe, les Olympiens ont offert une bien triste prestation devant leur public face à Brest, vainqueur 2 buts à 1. Les Marseillais finiront 3es et devront passer par d'épineux barrages cet été pour espérer rallier la Champions League.

Enorme duel pour l'Europe

Quatrième et donc qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa avant le coup d'envoi du multiplex, Monaco a perdu gros, en s'inclinant à Rennes (2-0). Ce résultat, combiné à la victoire de Lille sur Nantes (2-1), éjecte le Rocher des places européennes : les Monégasques sont désormais 6es avec 65 points, derrières leur bourreau de ce samedi (5e avec 65 points également) et les Nordistes (4es avec 66 points).

La dernière journée s'annonce donc palpitante pour savoir qui seront les deux derniers clubs français à disputer une coupe d'Europe : pour rappel, la 5e place est qualificative pour la Conférence League, troisième tournoi continental.

Lyon, 7e avec 62 points, pourrait aussi jouer les trouble-fête, mais ce scénario-là est peu probable, puisque l'OL dispose d'une différence de buts nettement défavorable face à Rennes (+20 contre +29 pour les Bretons).

Deux équipes pour une dernière descente

Angers, Ajaccio et Troyes déjà condamnés, il ne manquait plus qu'un nom pour compléter l'ascenseur qui partira vers la Ligue 2. En très grande difficulté, le FC Nantes pouvait d'ores et déjà être condamné ce samedi, en cas de défaite, ajoutée à une victoire d'Auxerre. Si les Canaris se sont inclinés à Lille (2-1), les Bourguignons, qui menaient à Toulouse, ont été rattrapés par les vainqueurs de la Coupe de France (1-1).

\ud83d\udd1a ??? ?? ????? ! \ud83c\udfdf\ufe0f



Courageux et dangereux jusqu'au bout, nos joueurs ramènent un point de Toulouse. Le maintien se jouera lors du dernier match, samedi face à Lens à l'Abbé Deschamps ! \ud83d\udcaa



?? ? ????? ?????? ?? ???? ! \ud83d\udd35\u26aa#TeamAJA #TFCAJA (1-1) pic.twitter.com/S21RZqGSPL — AJ Auxerre (@AJA) May 27, 2023

Résultat des courses : à une journée de la fin, Auxerre est virtuellement sauvé, avec 35 points. De son côté, Nantes est, pour l'instant, relégué avec 33 unités. Lors de la dernière journée, l'AJA recevra Lens (2e). Quant aux Nantais, ils accueilleront Angers (20e).

??? ?? ?????.



Les Jaune et Vert s'inclinent face à Lille.

Face à Angers, nos Jaune et Vert auront une dernière chance pour se maintenir.



?-? #loscfcn pic.twitter.com/tFMMt6avDu — FC Nantes (@FCNantes) May 27, 2023

Quand se déroulera la 38e journée ?

La 38e et dernière journée de Ligue 1 se déroulera le samedi 3 juin. Comme c'était le cas pour la 37e, la soirée prendra la forme d'un multiplex : les 10 rencontres démarreront en même temps, à 21 heures.