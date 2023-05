Que la grande fête du foot aveyronnais commence ! Dimanche 28 mai, le stade Paul-Lignon de Rodez retrouve les finales de la coupe de l'Aveyron, quatre ans après les avoir accueillies pour la dernière fois. Premier coup d'envoi à 16 heures avec la finale féminine entre Montbazens-Rignac et Bozouls. Et les hommes suivront avec le duel entre Espalion et Comtal II à partir de 20h40. Suivez cette journée en direct.

16h51 43e minute (1-2) : nouvelle occasion pour Montbazens-Rignac, qui pousse pour revenir sur Bozouls. 16h48 40e minute (1-2) : Espeilhac s'avance seule face à la gardienne Romieu, qui s'avance et empêche Montbazens-Rignac de tenter l'égalisation. 16h46 38e minute (1-2) : MONTBAZENS-RIGNAC REPOND ! Sur un corner tiré par Espeilhac, Rouquette est bien placée dans la surface et surprend la gardienne bozoulaise de la tête. 16h45 36e minute (0-2) : BOZOULS DOUBLE LA MISE ! Hequet passe à Chelda au premier poteau, elle se recentre et tire entre les jambes de la gardienne. 16h40 31e minute (0-1) : BOZOULS OUVRE LE SCORE ! Sur un centre de Ayral, la capitaine Chelda donne l'avantage aux siennes de la tête. 16h38 Après avoir subi pendant le premier quart d'heure, Bozouls a pris les rênes du match ! 16h35 27e minute (0-0) : percée de Hequet pour De Carvalho, qui tire. Superbe arrêt d'Adonon. 16h32 23e minute (0-0) : les deux formations se neutralisent. C'est l'heure de la pause fraîcheur. 16h25 16e minute (0-0) : belle offensive de Bozouls qui se voit offrir un coup franc à quelques mètres du but, tiré par Cambefort. La capitaine Chelda tente de la tête au second poteau mais le ballon heurte la cage d'Adonon. 16h20 Belle affluence pour cette première finale : entre 1200 et 1300 personnes sont dans les travées de Paul-Lignon pour suivre la confrontation. Les supporters bozoulais sont bien en place dans la tribune honneur de Paul-Lignon. Centre Presse Aveyron - MP 16h18 9e minute (0-0) : Bozouls subit la loi de Montbazens-Rignac depuis quelques minutes. 16h13 5e minute (0-0) : après un début équilibré, la gardienne bozoulaise Romieu vient de repousser un coup franc montbazinois très bien tiré. 16h09 Emma Prieur, arbitre de champ de cette finale féminine, vient de donner le coup d'envoi de la rencontre ! 16h04 Après l'échange des fanions, Montbazens-Rignac et Bozouls posent pour leur photo d'équipe respective avant le coup d'envoi. 16 heures Les deux équipes entrent sur la pelouse de Paul-Lignon à travers la haie d'honneur que leur font les danseuses bozoulaises. 15h56 Quelques minutes avant le coup d’envoi de la finale féminine, l’école de danse « Danse corps » de Bozouls a donné le la ! #CoupedelAveyron #football #Aveyron pic.twitter.com/mLakCqHnnV — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 28, 2023 15h38 En attendant le coup d'envoi de la finale féminine, prévu à 16 heures, voici les compositions des deux équipes : MONTBAZENS-RIGNAC : Adonon – Barbazan, Schmitt, Rouquette (cap.), Demetrius – Tieulié, Espeilhac, Berthoumieu, Delteil, Grès – Iochum. BOZOULS : Romieu – Ayral, Andrieu, Roux, Hermet – Chelda (cap.), Charrière, Cambefort, De Carvalho, Hequet – Thomassen. 15h23 Montbazens-Rignac vient à son tour d'entrer sur la pelouse pour s'échauffer. 15h06 La première finale de la coupe de l’Aveyron approche ! Les joueuses de Bozouls, tenantes du titre, viennent d’entrer sur la pelouse de Paul-Lignon pour l’échauffement #Aveyron #CoupedelAveyron #football pic.twitter.com/OaT7w9iSXn — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) May 28, 2023 14h47 Bienvenue sur ce live des finales de la coupe de l'Aveyron ! Passez l'après-midi et la soirée avec nous pour suivre la grande fête du foot aveyronnais.