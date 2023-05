Journée conviviale du club détente sportive du Réquistanais

Le club Détente Sportive a proposé une journée conviviale pour rassembler les trois groupes de gym qui, au long de l’année, se retrouvent soit le lundi de 14h à 15h, le jeudi de 9h30 à 10h30 et le vendredi de 10h à 11h.

Au départ, le projet était de faire un pique-nique au pont de Girbe, mais vu les prévisions météorologiques, le club s’est retrouvé au Foyer de Lincou, fort heureusement d’ailleurs, car la pluie a été généreuse ce jour-là.

Après un copieux apéro, la paella a pu être dégustée et le traditionnel gâteau à la broche avec la salade de fruits ont clôturé ce repas offert par l’association.

Chansonnettes et blagounettes étaient de la partie. L’après-midi s’est poursuivie par des jeux et, au moment où le soleil s’est montré, une petite marche le long du Tarn avec déambulation dans le village et grimpette au calvaire ont clôturé cette journée très agréable.

Merci aux responsables du foyer pour l’utilisation des lieux.