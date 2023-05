Bozouls. La méthanisation est-elle une énergie renouvelable d’avenir ?

Le Comité Cause Comtal organise chaque mois une réunion ouverte de son conseil d’administration. À l’occasion de celle qui s’est tenue tout récemment, elle informe qu’une conférence-débat aura lieu mercredi 31 mai à 20 heures à la salle de la Doline de Sébazac.

Ce rassemblement gratuit et ouvert à tous est un appel à la réflexion. Deux intervenants référents de la méthanisation animeront cette conférence dont Philippe Pouech. Ce dernier est ingénieur agronome de formation, et il est spécialisé en ingénierie de l’environnement, énergies renouvelables et valorisation de biomasse. Il est responsable du centre régional gaz vert (agence régionale énergie climat). Le second intervenant est Daniel Chateigner. Il est professeur à l’Université de Caen Normandie, physicien cristallographe et chercheur au Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux (Crismat) du CNRS, depuis 2001 ; coordonnateur du Collectif Scientifique National pour une Méthanisation raisonnée (CSNM). À l’issue de la présentation des deux intervenants un débat ouvert aura lieu.

L’association du comité Causse Comtal, favorable au projet de méthanisation, a alerté à travers ses observations lors de l’enquête publique à laquelle elle a participé, sur les nombreuses conséquences environnementales de cette unité surdimensionnée qu’elle va entraîner, notamment sur la circulation des camions, les risques de pollution de la nappe phréatique. Pour l’association un projet plus restreint, à dimension locale, dont le rayon de collecte ne dépasse pas les 10 km serait un projet approprié aux enjeux actuels.