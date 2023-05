Montrozier. Le comité des fêtes organise son thé dansant

Un thé dansant a été dernièrement organisé à la salle des fêtes par le comité des fêtes de Gages. C’est avec talent, que Véronique Pomiès et son orchestre ont enchanté l’auditoire au son de l’accordéon. Les aînés ont été nombreux à venir tournoyer sur un mélange de musette, de folklore, tout en rythme et qui donnait la cadence à cette salle remplie de couples adeptes de musique et de danse. L’ambiance était au rendez-vous et chacun seul ou accompagné suivait le rythme. Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles pour leur dynamisme et leur présence.