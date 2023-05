Decazeville. Les collégiens de Sainte-Foy dans le Marais Poitevin

62 élèves du collège Sainte-Foy sont allés en Vendée pour leur voyage de fin d’année. Ambiance.

Cette année, le voyage scolaire des élèves de 6e et 5e du collège Sainte-Foy s’articulait autour de deux sites totalement différents : le Marais Poitevin et le Puy du Fou. Pour une partie des 62 élèves et de leurs cinq accompagnateurs, la découverte du marais s’est faite au fil de l’eau : dans une pigouille sur les canaux et sous une pluie incessante. Cela n’a pourtant pas gâché le moral des troupes qui posaient mille questions sur la nature auxquelles les barreurs répondaient amplement.

Les deux jours suivants étaient consacrés au Puy du Fou et se sont déroulés sous de meilleurs auspices, puisque la pluie nous a fait la grâce d’être absente.

Malgré un rythme soutenu pour assister à un maximum de spectacles, les élèves ont été enchantés de ce qu’ils ont vu. Même si certaines scènes étaient un peu angoissantes, telle la déambulation dans la reconstitution d’une tranchée sous le sifflement des obus, les enfants étaient sous le charme de la machinerie, de la beauté des spectacles, de la qualité des interventions.

Le groupe a aussi apprécié le confort de l’hôtel où il logeait ainsi que la qualité des repas. La bonne ambiance a favorisé la cohésion des quatre classes et leur laissera de bons souvenirs.

Les photographies de cette aventure seront exposées lors de la soirée découverte de l’établissement qui se tiendra le 2 juin à partir de 17 heures.