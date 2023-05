Luc-la-Primaube. Les mercredis récréatifs à thème sont très prisés

Mercredi dernier, les enfants âgés de 3 à 5 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC ont participé à un atelier sensoriel le matin et à un atelier créatif l’après-midi.

Encadrés par Élise et Quentin, les 6/8 ans ont découvert la sécurité routière de manière ludique tout en réfléchissant sur la bonne conduite à adopter sur la route. Pour ce faire, ils ont créé des panneaux de sensibilisation à la sécurité routière et se sont initiés aux gestes de premiers secours.

Photo Land’Art et Loup Garou étaient proposés aux plus de 9 ans. Au programme du mercredi 31 mai : atelier créatif (hisse et ho) le matin et grand jeu (challenge château de sable) l’après-midi pour les tout-petits, journée rugby, avec tournoi autour du ballon ovale au Trauc avec la MJC d’Onet-le-Château (départ à 9 h et retour à 17 h) pour les plus grands. Vendredi 2 juin, tournois E-Sport sur écran géant de 19 h à 23 h pour les 14-17 ans.

Le programme des vacances d’été vient de sortir : accueil de loisirs, séjours, loisirs en famille les mercredis, stages impro et BMX…

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.