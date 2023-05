Gabriac. Les travaux du réaménagement de la place de l’église ont débuté

Comme annoncé et présenté lors des vœux de la municipalité en janvier dernier, les travaux de la nouvelle place de l’église du village viennent de débuter par la démolition de l’ancienne maison "Bouloc-Cayzac".

"Ce projet d’envergure pour la commune se déroulera jusqu’à la fin de la semaine et permettra dans les semaines à venir de démarrer la création de la nouvelle place qui permettra l’émergence d’un véritable lieu de vie utile, agréable et sécurisé au centre du bourg", précise le maire Nicolas Bessière.

Cette opération, capitale pour le village, permet de sécuriser le carrefour accidentogène entre la rue Maurice-Anglade et la route de Bertholène, mais il permet surtout d’aborder la transformation et la modernisation du cœur du village pour le confort du plus grand nombre des habitants. Les travaux commenceront par la création d’un espace végétalisé afin de "renaturer" le village. Suivra l’élaboration d’un cheminement piétonnier sécurisé avec l’aménagement d’espaces de stationnement supplémentaires, comportant notamment des places "arrêts minutes" afin d’accéder aisément à la boulangerie,

Il est prévu l’installation d’une borne de recharge électrique, ainsi que la mise en place de mobilier urbain (table et banc). La boîte à livres sera sur ce nouvel espace. En même temps, l’accessibilité à l’église sera réalisée.

La municipalité remercie les partenaires financiers (État et Département) avec un merci particulier à la famille Monier qui a consenti la vente à la commune de son ancienne habitation et qui a donc permis l’avènement de ce projet qui se poursuivra en septembre 2023.