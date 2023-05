Paris : quand le VIIe arrondissement célèbre le 7e art

La mairie organise chaque année un festival de cinéma : "Le 7e art dans le 7e". Cette année, à travers une programmation de films grand public, la nature sera mise à l’honneur.

Quatre événements publics sont programmés pour cette nouvelle édition, qui aura lieu du 6 au 9 juin.

Soirée d'ouverture, mardi 6 juin à 20heures

Donne-moi des ailes(2019, 1h53) de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Dominique Pinon …

Une ode à la nature et au dépassement de soi. D’après une incroyable histoire vraie. Un ornithologue a pour projet de sauver une espèce d’oies sauvages en voie de disparition et va les guider à bord de son ULM pour qu’elles retrouvent le chemin migratoire depuis la Camargue jusque …dans le grand Nord.

Rendez-vous à la salle des fêtes

En présence de l’équipe du film (sous réserve).

Après-midi pour les enfants, Mercredi 7 juin à 14h30

Animations pour les enfants à 16heures : Projection famille, Le roi Lion (2019, 1h58, version française) de Jon Favreau. Remake du chef-d’œuvre de Disney pour petits et grands. Tourné entièrement en images numériques époustouflantes de réalisme, les lions sont plus vrais que nature et les paysages de la savane africaine superbes.

On en prend plein les yeux, Hakuna Matata !

Rendez-vous salles de la mairie

Soirée sibérienne, jeudi 8 juin à 20heures.

Dans les forêts de Sibérie (2016, 1h45) de Safy Nebbou.

Véritable ode à la nature d’après le livre homonyme de Sylvain Tesson avec Raphaël Personnaz. Une belle aventure dans des paysages à couper le souffle au bord du lac Baïkal sur une musique sublime de Ibrahim Maalouf (César de la meilleure musique).

Un voyage magnifique.

Rendez-vous à la salle des fêtes

Soirée de clôture, vendredi 9 juin à 20h30

Avant la projection en plein air dans le jardin de la mairie, vous pourrez profiter de deux stands gratuits : pop corn et hot dog !

Antoinette dans les Cévennes (2020, 1h37) de Caroline Vignal avec Laure Calamy (César meilleure actrice), de Benjamin Lavernhe. Une comédie romantique estivale irrésistible ! Antoinette part randonner dans les Cévennes avec son âne Patrick, sur les traces de son amant (et du fameux chemin de Stevenson), pour mieux se retrouver elle-même … Rendez-vous dans les jardins de la mairie.

Pour chaque séance: Inscription obligatoire rachida.dati@paris.fr ou 01 53 58 75 60.