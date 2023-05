Mur-de-Barrez. Réunion des caisses locales de , Laguiole et Espalion

Récemment, plus de 200 personnes, accueillies par Lucien Guimonteil, Patricia Noël et Géraud Valadier étaient conviées pour la réunion des sociétaires au gymnase de Pléau, à Brommat, avec pour thème "Nos déchets, source d’énergie alternative", précédée par la présentation des dispositifs d’accompagnement à la transition énergétique par le Crédit Agricole et des actions des 3 caisses locales sur le territoire durant l’année écoulée. Au global, sur l’ensemble des 3 Caisses Locales, 28 projets ont été soutenus pour un montant de 25 499 €. C’est au travers des interventions parfaitement préparées de Mme Élodie Gardes, présidente Smictom Nord Aveyron, de Philippe Molinier et Johanna Méjane, agents du Smictom, et de Steve Giguet, responsable des énergies alternatives chez Iveco France qu’ont été présentées les actions menées et à venir. La réunion s’est poursuivie par un buffet convivial animé sur fond musical.