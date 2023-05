Rodez : la voiture finit sa course dans un escalier, deux nonagénaires blessés

Spectaculaire accident ce dimanche après-midi à Rodez. Au bas d'une descente, le conducteur d'une voiture sans permis n'a pu freiner et son véhicule a terminé sa course en s'abîmant dans un escalier. L'homme et sa passagère, âgés tous deux de 90 ans, ont été blessés.

Ce dimanche 28 mai vers 16 heures, à l'intersection de la rue François-Mahoux et de la rue Henri Dunant,un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans un escalier étroit. La voiture s'est retournée sur le côté, le conducteur et son épouse, passagère, ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers. Tous deux, âgés de 90 ans, ont dû être transportés au centre hospitalier de Rodez. La passagère souffre notamment de blessures aux membres inférieurs. Pour autant, leurs jours ne semblaient pas en danger, à l'heure où la police et les sapeurs-pompiers leur ont porté secours. La voiture est un modèle sans permis, tout neuf, et il semblerait que le malheureux conducteur ne s'était pas encore vraiment familiarisé avec ce modèle. Ayant vraisemblablement emprunté la rue François-Mahoux, qui accuse une forte descente, il aurait eu des difficultés à actionner la pédale de frein, parvenu au droit de la rue Henri-Dunant. Au bas de la côte, c'est un petit escalier, longeant le bâtiment de la Fédération des œuvres laïques, qui a accueilli le véhicule, lequel s'est retourné sous l'effet de la vitesse.