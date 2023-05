Baraqueville. Sdis : rencontre avec le colonel Lecoq

Il y a quelques semaines à peine, un nouveau directeur du Sdis de l’Aveyron est entré en fonction. Il s’agit du colonel Michaël Lecoq qui prend la suite du colonel Florian Souyris. Le 11 mai dernier, il venait se présenter aux sapeurs-pompiers de Baraqueville et aux maires des communes défendues par le centre de secours de Baraqueville. Jacques Barbezange, Michel Artus, Bernard Calmels, Jean Lachet et André Borie ont bien entendu répondu favorablement à l’invitation du chef de centre le capitaine Michel Maurel.

Après s’être présenté, le colonel a souhaité que chacun des pompiers présents lui résume son parcours personnel et professionnel. Il semblerait que ces premiers échanges aient été très intéressants et positifs au regard du nouvel arrivant sur le département : "On sent que les maires aveyronnais accordent de l’importance à leurs centres de secours, dans d’autres départements, ils retiennent surtout ce que le service leur coûte" se réjouit-il.

Il ajoute même qu’il y a 3 choses qui l’ont marqué en prenant ces fonctions dans le département : le fort engagement des hommes pour mener à bien leur mission, le bon niveau du patrimoine immobilier et le bon état du parc de véhicules. Une prise de fonction qui démarre donc sous les meilleurs auspices et des paroles qui devraient avoir pour effet de redoubler la motivation déjà très forte des pompiers de Baraqueville.