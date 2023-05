Aubin. Trois finales nationales pour le Twirling bâton

Pour la première fois de son existence, le Twirling Bâton Aubin sera présent sur les finales N3, N2 et N1/Élite. Le club pourra prétendre être classé au niveau du super combiné. En effet le week-end dernier a eu lieu la demi-finale du Championnat de France National 3 à Temple sur Lot, et le club aubinois présentait six prestations d’athlètes qualifiés.

En benjamins masculins, Rafaël Lopez-Viana a fait une très belle prestation, se classe 2e de cette demi-finale et obtient sa qualification pour la finale. Jordan Apcher-Mazel a fait lui aussi une belle prestation à l’image de sa saison. Il finit 6e de cette demi-finale, néanmoins insuffisant pour une qualification en finale. En catégorie minimes, la dynamique Sarah Dijols a sorti la prestation qu’il fallait (0 chute). Elle finit 1re de sa catégorie et se qualifie pour la finale. Carmen Biela, en catégorie benjamines, a présenté 0 chute et a terminé 5e de cette demi-finale pour obtenir elle aussi sa place en finale. En juniors, Paloma Cortijo qui participait à sa deuxième demi-finale fit une belle prestation et termina à la 5e place. Dans les solos cadettes, Charlène Lis participa à cette demi-finale en étant blessée depuis un mois et demi. Malgré cela, elle fit un 0 chute et finit 8e de cette demi-finale signe de non-qualification pour la finale.

Le club a conclu avec l’équipe benjamine composée qui, pour sa première année de compétition, a terminé 6e, proche d’une qualification en finale.