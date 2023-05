Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une école de pêche très dynamique

L’année a débuté sous les meilleurs auspices pour les animations pêche enfants organisées par l’AAPPMA. En effet, il y a un fort attrait pour ces séances d’initiation et de nombreux parents prennent contact avec l’association. Ces séances se présentent sous différentes formes. Il existe tout d’abord un atelier qui se déroule le mercredi (une fois par mois). Les séances de l’atelier de printemps sont orientées pêche à la truite et celles de l’automne "pêche en lac".

Depuis deux ans, un stage d’été de pêche de 3 jours est également proposé avec, notamment, une nuit carpe, pêche au silure en bateau, pêche au feeder et un petit concours amical entre les enfants sur le plan d’eau du Ribatel.

Un deuxième stage va être créé pendant le trophée carpe de Cabanac en septembre. Le principe sera le suivant : tous les soirs (après la classe) pendant une semaine, les enfants iront pêcher la carpe comme les champions de cette compétition. La marque de matériel Korda s’est déjà engagée à offrir des lots aux enfants et à intégrer cette démarche de l’AAPPMA dans une vidéo de communication.

Ses liens avec la Fédération de pêche de l’Aveyron, lui permettent de faire intervenir un animateur diplômé lors de ces différentes animations. La présence de nos bénévoles tout au long de l’année et la participation financière de l’AAPPMA leur permet aussi d’avoir un programme riche, varié et de qualité.

À travers ces interventions, leur souhait est aussi de participer à la formation du citoyen de demain car, ils croient intimement qu’un jeune pêcheur formé et sensibilisé à l’environnement est nécessairement plus conscient de la fragilité des milieux aquatiques et sera plus engagé dans leur défense.

Pour tout renseignement, consulter la page Facebook, Aappma Lou Saltobouc – Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac.