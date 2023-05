VIDEOS. Transhumance en Aveyron : du soleil et du monde pour accueillir les animaux, ce dimanche

La transhumance en Aveyron marque cette fin mai 2023. La 42e édition bat son plein, avec du soleil et du monde présent pour suivre les animaux, ce dimanche 28 mai.

C'est le rendez-vous incontournable de cette fin mai 2023 en Aveyron : la transhumance en Aubrac. Elle fête, à l'occasion de ce week-end de Pentecôte, sa 42e édition !

Du soleil et du monde !

Ce dimanche 28 mai, aux alentours de 10h45, les vaches passaient à Salgues. Et autant dire qu'entre le grand soleil et la belle affluence, l'ambiance est plus que festive au bord des routes, pour le passage des animaux.

#Aveyron : à l'occasion de la #transhumance, le troupeau passe à #Salgues. Il est reçu par une belle affluence, présente au bord des routes pour suivre les animaux pic.twitter.com/J5kAob1e2z — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) May 28, 2023

Sans surprise, le son d'ambiance est aussi de la partie, les vaches se faisant entendre sur chacune de leur foulée grâce aux sonnailles, ces fameuses cloches. Un grand classique de la transhumance !

#Aveyron : qui dit #transhumance dit sonnailles ! Équipées comme il se doit, les vaches se font entendre \ud83d\udd14 pic.twitter.com/oQf5y1BNSt — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) May 28, 2023

A la mi-journée, un troupeau se présente à Aubrac. Le public continue de répondre présent : il y a foule pour assister au passage des vaches !

#Aveyron : un troupeau arrive à #Aubrac, à la mi-journée. Le soleil règne toujours et le public continue de répondre présent pour cette #transhumance ! pic.twitter.com/ATUwD9aIAN — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) May 28, 2023

"Jamais égalé"

Dans nos colonnes, le 25 mai, Christian Bonal, président de Traditions en Aubrac, l'association organisatrice de l'événement, parlait de la transhumance comme d'un "aboutissement. On a préparé les troupeaux, choisi les animaux, préparé les cloches, les colliers défaillants. C'est la fierté de monter, cela marque le changement de saison, de l'hiver à l'été".

La transhumance en Aubrac a été relancée en 1981. Depuis, d'autres ont vu le jour. "On a été copié mais jamais égalé", poursuivait Christian Bonal. "On part de l’exploitation pour se rendre sur l’estive, certains font 60 km en deux jours, d’autres 30 km dans la journée, on est resté authentique."