5G, maison de santé... au menu des élus communautaires d’Ouest Aveyron

Création de commerces de proximité. En 2016, un dispositif d’aide a été mis en place pour la modernisation et à la création de boutiques commerciales et artisanales de proximité est mis en place par Ouest Aveyron Communauté.

« Après sept ans de mise en œuvre, 466 946 € de subventions ont été accordées pour la rénovation de 55 boutiques (dont 48 à Villefranche et 38 en Bastide) ainsi qu’à Martiel, Maleville, Villeneuve et Saint-Rémy. Pour 2023, 2 dossiers à Villefranche (Bastide) ont déjà été approuvés par le comité restreint du 7 avril, pour un montant total de 14 282,87 euros de subventions » indique Ouest Aveyron.

Les élus ont voté une modification du réglementant d’intervention, notamment deux tranches d’aides pour la rénovation. De 0 à 100 m2 : plafond à 20 000 € et de 100 à 400 m2 : plafond relevé à 30 000 €.

Subventions aux associations : Talenvie 2 500 € ; Ateliers de La Fontaine 20 000 € ; URQR 2 000 € ; Village 12 - Pôle numérique 2 000 € et bourse au permis 4 500 € ; CFM - Vivre sa ville 750 € ; AFEV Mentorat 500 €.

Énergie solaire. L’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking communautaire de la Glèbe, à La Rouquette, a été actée par les élus communautaires.