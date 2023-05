Luc-la-Primaube. Brillants résultats des jeunes tennismen

Les championnats individuels jeunes du département viennent de se terminer et le Tennis Club de la Route d’Argent a de nouveau brillé. La saison passée, le titre chez les 10 ans avait été remporté par un doublé de Clément Taillefer et Lise Grillat-Rondolat. Le rendez-vous était donné cette saison en catégorie supérieure, les 11-12 ans. Le contrat est presque rempli. Clément a atteint la ½ finale dans un tableau relevé. Lise confirme sa progression et remporte à nouveau le titre de championne d’Aveyron en 11-12 ans filles cette fois ci. Et pour compléter le tableau, la finaliste des 11/12 filles, Elin Fraysse est également une joueuse de la Route d’Argent.Les 11/12 filles joueront par ailleurs la demi-finale des championnats régionaux par équipe le 10 juin. L’équipe est composée d’Elin, Lise et Eline Falip Solassol. Bonne chance à elles.