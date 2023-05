Espalion. Des conscrits Caladois sur la transhumance à Saint-Côme

À Villefranche-sur-Saône (connue comme la capitale du Beaujolais) existe une tradition toujours bien vivace "Les conscrits". Elle est prétexte à quatre jours de festivités qui animent toute la ville avec les différentes classes marquant leurs dizaines d’années. Les Saint-Cômois, Michèle et Michel Solladié y ont vécu une belle tranche de leur vie. L’année passée, pour leurs soixante-dix ans ils ont retrouvé les classes en "2" pour, en tenue d’apparat et portant le gibus au ruban violet, "faire la vague" sur l’avenue de la République. Un moment qu’ils avaient souhaité partager avec des amis saint-cômois de la même classe. C’est ainsi que Josy Giradin a aussi connu cette "vague d’émotion". Entre réceptions officielles, cérémonies intergénérationnelles, banquets fastueux et bal des conscrits… sont nés des liens d’amitié qui ont donné envie à la classe 72 de découvrir l’Aveyron pour la transhumance. La réception en mairie a donné l’occasion au maire Bernard Scheuer de rappeler tous les atouts de son village classé plus beau village de France sur le chemin de Compostelle.