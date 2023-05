Salles-Curan. Des vététistes en balade printanière autour des lacs

Les vététistes du VTSA (Vélo Tourisme Saint-Affricain) ont mis à profit ces derniers jours pour faire le tour des lacs du Lévezou. Ils étaient 13 sur le foirail du village, à se préparer pour démarrer une balade de 43 km avec pique-nique à midi et restau-hôtel le soir à Saint-Martin-des-Faux où ils étaient attendus. Le lendemain, ils devaient boucler un circuit de 47 km et être hébergés au VVF de Villefranche-de-Panat.

10 hommes et 3 femmes en fat-bike à larges pneus et assistance électrique ou en VTT normaux, un groupe de copains qui se retrouvent tous les samedis pour des sorties autour de Saint-Affrique ou ailleurs, comme pendant ce week-end prolongé. Pas de compétition ni de course aux médailles, juste le plaisir de pédaler entre copains.