Florentin-la-Capelle. Des villages tout en couleur

Dernièrement, à l’espace multifonctionnel de Florentin, on avait remonté le temps ; vous pouviez y rencontrer des Romains et des Gaulois souriants dans leurs beaux habits.

En fait, il s’agissait du club rando Monte à Bès qui avait organisé un repas cochon grillé-aligot sur le thème de cette époque de l’Histoire où les Romains avaient bel et bien fréquenté le Puy de Montabès et ses environs au vu des vestiges qui y ont été retrouvés et du petit pont romain qui a réussi à traverser les siècles près du Gascou. Les participants ont apprécié ce bon moment bien sympathique où même la potion magique était proposée. Rappelons que les membres de ce club travaillent régulièrement à entretenir les chemins de randonnée de la commune, ont œuvré pour la réalisation du circuit entre le Puy de Montabès et Bés-Bédène et sont en train de réfléchir à l’élaboration d’un sentier de découverte entre Florentin et Bés-Bédène. De belles réalisations et de beaux projets dont se réjouissent les amateurs de balade et de randonnée.