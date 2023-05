Decazeville. Grande soirée Harry Potter, salle Yves-Roques

Le service culture de Decazeville communauté et l’association Carrefour des Sciences et des Arts s’associent pour vous offrir une soirée exceptionnelle revisitant les films de la saga Harry Potter. Rendez-vous jeudi 1er juin, de 19 heures à 20 h 30, à la salle Yves Roques à Decazeville pour une soirée scientifique, ludique et conviviale au cœur de la pop culture. Il y aura même des lots à gagner ! Plongez dans l’univers magique d’Harry Potter pour une soirée pas comme les autres. Décryptages de scènes, discussion, jeux : venez partager un moment convivial alliant subtilement références de pop culture et expertises scientifiques. La soirée est rythmée par des temps interactifs ou vous serez amené à voter et donner votre avis. Vous pensez connaître Harry Potter sur le bout des doigts ? Venez affronter les autres participants lors d’un quizz, avec quelques surprises à la clé. Gratuit. Il est conseillé de s’inscrire à l’avance, nombre de places limité. Decazeville communauté service culture : 05 65 43 90 86.