Arvieu. La boucherie Maxime inaugurée

À Arvieu, on dit "notre petit boucher". Pour la population, l’expression est signe de paternalisme, d’affection, car Maxime est jeune, nouveau au village et encore timide, mais professionnellement, voilà déjà deux mois qu’il démontre à sa clientèle combien son professionnalisme est grand.

Le local municipal qui abrite la boucherie a été fermé pendant une année en attente de la reprise de l’activité par un nouvel indépendant. C’est alors que Maxime s’est présenté. Mais quelques turbulences administratives ont retardé sa venue.

Puis, début avril 2023, le magasin "Boucherie Maxime" a enfin ouvert ses portes. Immédiatement la qualité de la marchandise et son tarif raisonnable ont satisfait la clientèle qui afflue venant d’Arvieu et au-delà à tel point que Maxime envisage déjà de prendre un employé pour le seconder. La place du Marché était dernièrement en fête. Maxime inaugurait en effet la boucherie qui porte son prénom en présence d’un nombreux public, des élus municipaux et de Nathalie Puel, conseillère départementale. Sous un soleil radieux, ces derniers ont unanimement souhaité la bienvenue à Maxime.

Tous ont également souligné son courage et l’ont félicité pour ses qualités professionnelles reconnues dès son apprentissage : premier apprenti aux concours départemental et régional, onzième sur le plan national…

Au nom de toute de la population arvieunoise, et avant que toutes les personnes présentes se régalent de l’apéritif offert par Maxime, l’ensemble des personnalités invitées cette occasion ont formé les vœux que Maxime s’épanouisse dans son métier et que son activité vive longtemps et prospère au cœur du village.