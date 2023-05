Villecomtal. La Maison paroissiale, lieu d’accueil de Saint-Jacques Dourdou-et-Dazes

De grands et beaux travaux ont été réalisés à la Maison (et non salle) paroissiale par de nombreux paroissiens bénévoles et artisans. Son nom "Maison Paroissiale" est présenté, blanc, tout léger, à gauche de la porte d’entrée.

L’accueil y est ainsi fort confortable et invite à une convivialité vivante. Le projet avait été lancé par frère Ismaël et l’équipe d’animation paroissiale en 2018. Les frais ont été pris en charge par la paroisse.

Celle-ci a particulièrement à cœur de faire vivre ses nombreuses églises avec notamment des animations culturelles l’été. Un festival de musique classique aura lieu début août dans les églises de Golinhac, Campuac et à Villecomtal le 7 août à 18 h 30.

Les fêtes patronales de l’été sont l’occasion d’honorer des églises moins visitées comme celle de Mousset où la messe sera célébrée le 30 juillet à 10 h 30 avec 3 baptêmes d’enfants. La croix qui a été restaurée sera également bénie. À chaque période de vacances pendant l’année, une journée festive est organisée pour les enfants permettant la visite de chaque village. Le journal paroissial Périscop est distribué depuis 5 ans maintenant, dans toutes les boîtes aux lettres. De beaux articles sur la vie du territoire et de la paroisse. Pour l’aide à la rédaction ou à la distribution, ne pas hésiter à prendre contact, 41 rue de l’Horloge à Villecomtal, 05 65 44 60 06 – paroisse-stjacques@orange.fr

Frère Damien, curé de la paroisse, assure une permanence tous les mercredis de 9 heures à 11 heures à la Maison paroissiale (inscriptions baptêmes, mariages, intentions messes…).

Le 25 juin à 10 h 30, Campuac, fête de fin d’année de la paroisse. La messe sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé.