Olemps. L’audition du centre musical a ravi le public

Il y avait de l’émotion dans l’air, mercredi dernier, du côté de la salle 777 car c’était la grande épreuve de l’audition du centre musical de l’association "Familles rurales". L’occasion de montrer le travail et les progrès accomplis au cours de l’année. Ce centre musical, de par sa proximité, permet aux jeunes d’avoir un accès plus facile à la musique grâce à ses 3 fidèles enseignants, Laëtitia Carlone (piano), Arnaud Bouloc et Jérémie Terris (guitare). Les jeunes qui participent aux stages organisés régulièrement à la MJC de Rodez ou d’Onet-le-Château sont venus en renfort, ajoutant instruments et voix aux Olempiens. La soirée, très décontractée et familiale, animée par Arnaud, a procuré de bien jolis moments d’émotion avec les prestations de Léo, Charlotte, Bastien, Anaé et les autres. En fin de représentation, musiciens et spectateurs étaient invités par les responsables, Magali et Françoise, à partager un verre de l’amitié.

Renseignements et inscriptions pour la rentrée : Magali Viargues au 06 51 27 18 ou Françoise Grimal au 05 65 68 14 65