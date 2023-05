Argences en Aubrac. Le programme chargé des Gentianes

En mai fait ce qu’il te plaît, dit le dicton ! Et ce qui fut dit fut fait.

Les Gentianes n’ont pas encore fleuri, mais le printemps est là, et avec lui le désir de bouger.

Ça a commencé à Lacalm, par un quine, richement doté de lots généreusement donnés par les adhérents du club et les commerçants locaux.

Le temps d’un jour de repos et ça repartait de plus belle ! On s’est recueilli le matin pour honorer les combattants et l’après-midi on se retrouvait pour un thé, qui n’a que le nom, mais c’est bien pour danser, que la salle des fêtes de Lacalm retrouvait sa piste où s’enchaînaient marches, tangos, valses, boléros, bourrées au son de l’accordéon de Gilles Saby. Une pensée pour l’ami François Boissonnade qui poursuit sa convalescence et que l’on espère retrouver très vite parmi nous. Ce n’était pas fini, on ne pouvait pas en effet se quitter sans la traditionnelle soupe au fromage.

Infatigables, vous dis-je, Les Gentianes se retrouveront pour la dégustation des fraises, mercredi 31 mai, à 14 heures à la salle des fêtes de Vitrac-en-Viadène et le mardi 20 juin pour la visite d’Ambert (Puy-de-Dôme). Renseignements et inscriptions auprès de Janine 06 12 92 29 46 et de Paulette 06 10 49 29 19.