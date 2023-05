Réquista. Les aînés à l’assaut de Carcassonne !

Les adhérents du club "Générations Mouvement" ont tout récemment organisé une journée de sortie avec, comme destination, la cité de Carcassonne. Après un départ sous un ciel brumeux, la journée s’est finalement déroulée avec un temps agréable et les voyageurs ont pu découvrir la fière citadelle médiévale située sur la rive droite de l’Aude.

Au départ de la Porte de Narbonne, le petit train leur a d’abord fait faire le tour des remparts dotés de 52 tours, d’échauguettes, de poternes, de mâchicoulis… Puis, ce fut la visite, accompagnée d’un guide, à l’intérieur de la cité. Protégée par ces impressionnantes fortifications, datant d’abord de l’époque gallo-romaine et doublées d’une seconde enceinte sous le règne de Saint-Louis, puis de Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel, Carcassonne était réputée imprenable au XIIIe siècle. Cependant, au XIXe, les remparts furent démantelés…

Fort heureusement, c’est l’architecte Viollet-le-Duc qui lui fera retrouver son éclat d’antan… La visite s’est achevée par la découverte de la Basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse, réputée pour ses vitraux flamboyants et le Château comtal, datant du XIIe, ancien château de Raimond Trencavel, Seigneur de Carcassonne… Après le repas où les gastronomes réquistanais ont pu déguster un excellent cassoulet, l’après-midi fut consacré à deux heures de croisière commentée sur le canal du Midi, œuvre de Paul-Pierre Riquet, réalisée au XVIIe siècle et qui relie l’Atlantique à la Méditerranée…

Ces deux heures de navigation au fil de l’eau ont été un moment paisible apprécié de tous, avec la découverte des anciens chemins de halage (empruntés désormais par les randonneurs à vélo) et l’expérience inoubliable du passage d’une écluse…

Au retour, à l’approche de Réquista, l’orage grondait et la pluie se mettait à tomber avec force, mais à l’arrivée, tout le monde a pu rejoindre sa voiture sans se mouiller ! Décidément, la journée a été parfaite…