Calmont. Les CE2 de l’école La Nauze ont obtenu leur permis piéton

Apprendre à marcher sur les trottoirs, rien de plus banal. Encore faut-il regarder où on pose ses pieds ? Voir les dénivelés, les arbres qui y sont plantés et ne pas pianoter sur le clavier de son téléphone portable...

Les CE2 de l’école de La Nauze ont obtenu brillamment leur permis piéton sous le regard bienveillant des gendarmes de la brigade de Baraqueville.

Ce permis symbolique atteste de la réflexion qui a été mise en œuvre les jours précédents par les élèves : en effet, les apprentis-piétons ont arpenté les rues de Ceignac à la recherche des dangers du trottoir, les ont pris en photo et, de retour en classe, ont réfléchi à comment déjouer ces dangers.

De cet apprentissage, il restera que si les trottoirs sont bien réservés aux piétons, le comportement des piétons ne doit pas en être moins responsable face à certains dangers, car le trottoir ne protège pas de tout.