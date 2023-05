Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les voyageurs du Rouergue en Écosse

Un superbe circuit vient d’être réalisé avec le soleil ce qui est inhabituel en Écosse ! Des paysages majestueux, des monuments impressionnants et des découvertes inattendues comme le charmant village de pêcheurs à Aberdeen, la plus ancienne distillerie du pays avec la statue de leur chat qui a vécu 24 ans, Dolly, la brebis clonée au National Muséum d’Édimbourg, la statue et la tombe fleurie de Bobby, le chien qui est resté 14 ans à côté de la tombe de son maître, un véritable héros pour les habitants ! Mais aussi le Loch Ness et son environnement mystérieux, l’approche des vaches écossaises avec leur énorme toison et bien d’autres visites variées dont l’île de Skye et le champ de bataille de Culloden près du fameux viaduc d’Harry Potter.

Contrairement aux idées reçues, des repas variés et copieux ont surpris les participants. Également un guide hors du commun (Max) qui leur a fait connaître l’histoire du pays avec beaucoup d’humour. Un groupe sympathique qui pense déjà à repartir pour la 43e année de voyages, dont les prochains seront la croisière sur le Douro au Portugal à l’automne, le Pérou en mai 2024 ainsi que Chypre en octobre.

Contact : 06 81 67 77 82.