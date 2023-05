Réquista. Littérature, terroir et festivités seront de la partie à la fête de la brebis

Dimanche 4 juin, à Réquista, les amoureux de la littérature et du terroir auront une occasion unique de se réjouir lors du 19e Salon du livre organisé pour la 26e édition de la fête de la brebis. Cet événement incontournable rassemblera 36 auteurs talentueux venus de tous horizons de l’Occitanie, chacun apportant sa contribution littéraire variée à cette célébration dédiée à la brebis.

Au-delà des festivités traditionnelles, rando, défilés de chars, passage du troupeau, bandas, atelier fromager, clown, travail des chiens de troupeau, traite, tonte, etc. ce salon offre une opportunité précieuse de promouvoir la créativité, l’écriture, et d’inciter le public à la lecture. Ouvert au public de 10 heures à 18 heures dans l’espace sous le cinéma (renseignements au 06 87 38 78 24).

La fête de la brebis est une manifestation annuelle qui met en lumière le patrimoine agricole et culinaire de la région, et particulièrement la production de lait et de fromages de roquefort. Le Salon du livre ajoute une dimension littéraire à cet événement festif, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir non seulement les richesses du terroir, mais aussi celles de la littérature avec la présence d’auteurs toujours fidèles au rendez-vous.

Les visiteurs auront l’occasion d’échanger directement avec ces auteurs, de découvrir leurs œuvres et de discuter de leur processus créatif. Qu’il s’agisse de romans policiers, romans du terroir, de recueils de poésie, d’essais, de livres pour enfants ou encore d’albums de photos, ce salon présentera une variété d’œuvres littéraires pour satisfaire tous les goûts. En offrant une plateforme où ils peuvent présenter leurs travaux et interagir avec le public, cet événement favorise la découverte de nouveaux talents et la diversité littéraire.

Le 19e Salon du livre organisé dans le cadre de la fête de la brebis est une occasion unique de célébrer à la fois la littérature et le terroir. Les visiteurs y sont attendus nombreux.