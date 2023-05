PHOTOS. Aubrac : la transhumance ou le succès d'une tradition

Plusieurs milliers de personnes ont assisté dimanche 28 mai à cette 42e édition de la transhumance.

À Saint-Côme-d’Olt, la fête bat son plein. Tandis qu’un groupe folklorique lance les animations, les premiers troupeaux s’élancent en direction d’Aubrac et de ses hauts pâturages. Après deux années contrariées par la crise sanitaire, et pour sa 42e édition, la transhumance de l’Aubrac a retrouvé toute sa superbe, sous un temps clément.

D’ailleurs, ce sont plusieurs centaines de randonneurs qui ont accompagné les troupeaux, soit un peu plus de 400 animaux, sur près de 30 kilomètres. Et à Aubrac, ils étaient plusieurs milliers pour profiter des animations mises en place par quelque 250 bénévoles et surtout saluer une dernière fois les troupeaux avant qu’ils ne rejoignent leur estive.

Les sept éleveurs participant à cette transhumance ont ainsi mené leurs troupeaux jusqu’au cœur du village où les attendait une foule dense réunie sur la place, ainsi que les organisateurs de la manifestation. Christian Bonal, président de l’association organisatrice de l’événement, s’est bien évidemment félicité d’un tel succès. Et dans un même temps, les éleveurs n’ont pu occulter la récente actualité et le sujet brûlant du rapport de la Cour des comptes préconisant une réduction du cheptel bovin. André Valadier, infatigable défenseur de la race aubrac et de l’élevage en général, a lui aussi rappelé à la tribune dressée sur la place que "la race aubrac est bienfaisante sur tous les plans".

"La modernité sans tradition est aveugle"

"Elle possède des qualités immatérielles, la viande d’aubrac n’est pas qu’une protéine alimentaire. Ces qualités sont tout à fait dans l’attente des consommateurs et de celle de la société", a-t-il poursuivi. En venant à Aubrac, vous ne vous êtes pas trompés !", a lancé André Valadier à l’adresse d’un public nombreux et tout à l’écoute. "Tous les moteurs de l’économie de l’Aubrac sont issus du patrimoine, dont l’élevage fait partie. La tradition sans modernité est stérile. Mais la modernité sans tradition est aveugle", aime-t-il rappeler.

Une fois ce sujet abordé, chacun a pu se féliciter, à nouveau, du succès de cette manifestation qui se veut aussi populaire, qu’elle est une incomparable vitrine pour le monde agricole et l’élevage aveyronnais.