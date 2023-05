Estaing. Soirée quine avec Les Médiévales

Récemment, la salle d’animation d’Estaing affichait complet pour le quine annuel de la section des Médiévales du foyer rural. Les joueurs sont venus nombreux soutenir la section mais aussi tenter leur chance.

Douze tours de quine à six lots et deux super quines ont permis à tous de passer une très belle soirée. Les lots variés et de qualité ont comblé les heureux gagnants. Bons d’achat, montre, corbeilles gourmandes du Manoir et de la Drosera, filets garnis, lots de la meunière, repas dans les restaurants de la cité estagnole, fleurs… ont été distribués tout au long de la soirée.

Les organisateurs n’ont pas ménagé leur peine pour que tout se passe pour le mieux dans la salle et à la buvette. Ce fut une très belle soirée.

Le bénéfice de cette soirée contribuera au financement des animations pour les prochaines Médiévales en septembre.