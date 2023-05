VIDEO. "On a l’impression que la maison va partir", un village du Puy-de-Dôme frappé par des trombes d'eau et de grêle

Dans le Puy-de-Dôme, la commune de Champeix, située près d'Issoire, a été dévastée par une coulée de boue, dimanche 28 mai en milieu d'après-midi. Durant quasiment une heure, près de 60 mm de précipitations sont tombés sur son territoire et celui de Plauzat et Neschers, ses voisines.



À Champeix (Puy-de-Dôme), dans l'après-midi de ce dimanche 28 mai, une "véritable vague de boue", fruit du passage de trombes d'eau et de grêle a tout emporté sur son passage. Les rues du village se sont transformées en rivière.

D’après le maire, Roger-Jean Méallet, en l'espace d'une heure, il est tombé pas moins de 66 litres d’eau au mètre carré. Une route n’a pas d'ailleurs pas résisté à la force des intempéries.

Ce lundi 29 mai, l'heure est au nettoyage et devrait encore durer plusieurs jours. Les habitants sont abasourdis. "On a beaucoup d’anxiété. On se dit que c’est la fin du monde. On a l’impression que la maison va partir", témoigne ainsi une femme au 13 heures de France 2, cité par franceinfo.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Il n’y a pas eu de victimes, mais dans les rues, tout est dévasté. "Le torrent de boue a soulevé certaines parties de la chaussée. Il va falloir maintenant falloir faire un état des lieux et un diagnostic le plus vite possible ", explique à nos confrères de La Montagne le maire qui va demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Une cellule de crise a été mise en place pour recevoir les victimes touchées par ces violentes intempéries.