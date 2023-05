Espalion. Après le succès, le temps des honneurs pour l’USE

Ce lundi soir la municipalité a tenu à honorer les footballeurs de l’USE pour leur brillant succès en coupe de l’Aveyron.

La coupe de l’Aveyron se plaît sur les bords du Lot ! Après un parcours, parfois dans la douleur mais sans faute, les footballeurs ont brandi dimanche soir à Paul-Lignon, la coupe de l’Aveyron. Un sixième trophée dans l’histoire du club qui comble les joueurs, leurs entraîneurs, leurs dirigeants, leurs supporters et toute la ville qui s’était parée en "sang et or" depuis quelques jours.

Ce lundi soir la municipalité avait tenu à honorer "ses héros". La coupe a fait son entrée triomphale à l’Hôtel de Ville, en musique et sous les applaudissements des supporters et des élus autour du maire Éric Picard, d’Abder Bouchentouf adjoint aux sports, Pierre Plagnard adjoint au maire et vice-président en charge des sports à la communauté de communes…

Après avoir dit sa fierté, Éric Picard (lui-même ancien dirigeant du club) a rappelé comment ce match a fait vibrer les nombreux supporters et l’élu. Avec le premier but de Mathieu Lagarde la joie, l’inquiétude après l’égalisation de Comtal, ensuite l’exploit déterminant du jeune gardien Théo Lemouzy (qui au passage fêtait son anniversaire samedi), ceci avant que le match ne bascule dans le dernier quart d’heure après un coaching gagnant avec les réalisations de Dias, Ricard et Cayla. Un résultat qui fait de l’USE le club le plus titré de l’Aveyron et la fierté de toute la ville. Avant le vin d’honneur chaque joueur, entraîneur et dirigeant a reçu un souvenir qui doit leur permettre de préparer au mieux la prochaine saison et pourquoi pas amener de nouvelles belles satisfactions sur le stade de Perse.

Après ses remerciements à la municipalité, le coprésident Bernard Ayral a dit sa fierté d’avoir vu ce groupe essentiellement formé au club réussir une magnifique saison. Ce trophée fait déjà oublier la petite déception d’avoir raté de peu le retour en Régionale 3. La saison 2022-2023 restera bien dans les annales du club présidé par Bernard Ayral, Valérie Lantuech et Yolande Smaine.

A noter qu’avec le succès de Bozouls chez les féminines, la communauté de communes et tout le Nord-Aveyron peuvent être doublement satisfaits et fiers.