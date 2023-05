Assises des petites villes de France contre Intervilles du "Zbeul" : deux salles, deux ambiances à Millau les 1er et 2 juin

Deux rendez-vous nationaux et plutôt antagonistes vont se dérouler au même moment dans la Cité du gant.



Millau petite capitale pour deux jours. La ville du Sud-Aveyron va accueillir au même moment, les jeudi 1er et vendredi 2 juin, deux rendez-vous nationaux aux motivations diamétralement, voire politiquement, opposées.

La première, ce sont les 25es assises nationales des Petites villes de France, qui vont se pencher sur la transition écologique et énergétique, la désertification médicale ou la mobilité et de la sobriété foncière. Organisé par l'APVF (Association des Petites villes de France), le rendez-vous attend une multitude d'intervenants et quelques ministres (Christophe Béchu et Agnès Firmin-Le Bodo notamment, tandis qu'Elisabeth Borne, qui devait clôturer ces Assises, s'est décommandée), mais aussi François Bayrou.

100 jours de compétition frondeuse

La seconde est autrement plus alternative, sur un territoire qui a accueilli par le passé de grands rassemblements altermondialistes. Entre le mercredi 31 mai et le 1er juin, Millau accueille cette fois les Intervilles du "Zbeul" (terme qui signifie "désordre, dérangement dans un ordre établi". Convoquant des militants ou des collectifs, toujours mobilisés notamment contre la réforme des retraites ou pour des causes environnementals, ce rassemblement en mode compétition plus ou moins festive promet lui des manifestations-compétitions, des assises citoyennes "du peuple debout" ainsi qu'une casserolade géante. Cette manifestation fait référence aux "100 jours d'apaisement, d’unité et d’action" lancés par Emmanuel Macron jusqu'au 14 juillet dans son discours du 17 avril dernier. Les 100 jours du Zbeul, se présentent comme un Intervilles (sans Guy Lux cette fois) où les départements concourent pour être celui qui "zbeule le plus", selon le site dédié à cette compétition frondeuse, avec ses règles du jeu et son arbitre, l'association Attac, qui relève entre autres choses 238 sites de compétition et 40 annulations de venue d'une personnalité pour l'instant.

Avec 23 points, l'Aveyron, qui pointe en queue de peloton dans un "grupetto", va ainsi gagner quelques places ces 1er et 2 juin à Millau. Avec la non-venue d'Elisabeth Borne mais également de Laurent Fabius, l'Interville millavois récolte déjà au moins 25 points. Loin derrière le trio de tête, à avoir le Nord, le Rhône et Paris.