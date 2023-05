Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon : quatre nouveaux entraîneurs diplômés

Ces trois dernières saisons, le club Basket Vallon a placé la formation au cœur de son projet sportif en privilégiant celle des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des officiels comme les OTM (officiels de table de marque).

"Pour aller encore plus loin dans cette démarche, 4 entraîneurs ont passé cette année le brevet fédéral pour augmenter leurs savoirs et compétences" explique la présidente Maëlys Vernhet qui félicite Mike Martin, Célia Lacroux, Flore Parageau et Chloë Féral (photo de gauche à droite) pour leur engagement ainsi que pour l’obtention de leur diplôme.

"Aujourd’hui, 100 % des entraîneurs de Basket Vallon sont qualifiés et nous nous réjouissons de la qualité de notre encadrement qui permet d’assurer au mieux la formation et le perfectionnement des joueurs tout en améliorant la qualité de jeu des différentes équipes".