Cette solution pour retrouver votre summer body va vous étonner

(ETX Daily Up) - Le cheddar fondu qui coule le long de la croûte du steak croustillant d'un burger, le fromage qui s'étire d'une part de pizza ultra-fondante, la crème qui s'extirpe d'un donut moelleux que l'on sépare en deux sans ménagement... On parie que vous salivez déjà ! Contre toute attente, il ne faudrait pas regarder ces images de nourriture une fois, mais trente fois pour qu'elles agissent comme des coupe-faim ! On vous explique.

Ah, les vacances d'été, ses apéros à répétition, ses parties de barbecues inévitablement accompagnés de sauces en tous genres, ses pauses glaces avec supplément chantilly... Il faut reconnaître que cette saison si attendue tout au long de l'année arbore une dimension paradoxale entre l'injonction de respecter le principe d'un "summer body" - c'est-à-dire présenter sur la plage un corps athlétique mis en valeur par la coupe du maillot de bain - et tous ces moments caloriques qui rendent l'été si convivial et festif... En réalité, nous disposerions tous dans notre poche la solution, pour peu que l'on dispose d'un compte sur les réseaux sociaux. Qui n'a jamais vu passer des photos dégoulinantes de plaisir sur Instagram ou TikTok ? D'habitude, lorsque l'on regarde des images de nourriture, l'appétit ne tarde pas à donner l'impression d'un estomac qui attend son heure. Qui n'a pas déjà évité d'ouvrir son compte Instagram quand la pause déjeuner approche mais qu'il n'est pas encore temps de quitter le bureau ?

En vérité, ce serait parce que vous ne regardez qu'une seule fois les photos incriminées qu'elles ne vous coupent pas l'appétit. Publiée dans la revue Appetite, une étude de l'université d'Aarhus, au Danemark, révèle des conclusions étonnantes sur la façon dont les images de nourriture peuvent aider à contrôler l'appétit. Il faudrait ainsi s'imaginer de façon répétée des repas pour diminuer la prise alimentaire. Plus de mille personnes se sont prêtées au jeu de cette expérience consistant à regarder des photos de bonbons M&Ms de couleur orange soit trois fois, soit trente fois. Les gourmands qui les ont regardées de manière répétée n'avaient pas envie de croquer les confiseries à la cacahuète enrobées de chocolat. Et quand l'expérience a testé l'effet des photos avec d'autres couleurs, l'appétit n'est pas venu non plus. Même constat avec la dernière étape de l'analyse engageant les Skittles, ces bonbons qui ont un goût différent selon chaque couleur. L'une des explications se trouverait dans le cerveau, au niveau des zones stimulées par la nourriture. Que l'on se les imagine ou qu'on les mange réellement, ce seraient les mêmes endroits cérébraux qui seraient activés. En d'autres termes, l'appétit serait déterminé par une perception cognitive, d'après le doctorant Tjark Andersen du Département des sciences alimentaires de l'Université d'Aarhus.

A l'approche de l'été, l'astuce serait-elle donc de regarder des images d'aliments trente fois afin de maîtriser la prise de poids ? Si ces conclusions sont pour le moins insolites, on rappellera qu'on n'appréciera son "summer body" qu'en adoptant un état d'esprit bien dans son corps, et pour ce faire rien de tel que des repas équilibrés, riches en légumes, en huile d'olive, en noix et en légumineuses, en phase avec les recommandations du régime méditerranéen.